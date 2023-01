LPI-GTH: Seitenscheibe eingeschlagen

Ilmenau (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, den 05.01.2023, gegen 15.55 Uhr. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem VW die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Weimarer Straße. An der Kreuzung An der Schloßmauer hatte sie die Absicht, geradeaus zu fahren und musste verkehrsbedingt halten. Die unbekannte Fahrerin eines weißen Pkw fuhr auf. Danach bog diese mit ihrem ...

mehr