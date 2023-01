Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Amt Creuzburg (ots)

Eine 69-jährige Lada-Fahrerin kam heute Mittag auf der K 5 zwischen Ebenhausen und Mihla gegen 12.30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet das Fahrzeug nach links und kollidierte mit einem Grundstückzaun. Der Lada kam an einem Telefonmast zum Stehen. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. (ah)

