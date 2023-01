LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Ohrdruf (ots) - Ein 38-Jähriger wurde gestern Nachmittag am Marktplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Einen Nachweis über eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. An dem VW waren falsche Kennzeichentafeln angebracht. Für den Mann endete der Tag mit mehreren Anzeigen und einer Blutentnahme. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

