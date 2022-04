Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Kerken-Nieukerk (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag (28. April 2022) haben unbekannte Täter sich an einem Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kölner Straße abgestellt war. Sie manipulierten an dem Schloss der Hecktür herum, um an die Ladefläche zu gelangen und entwendeten mehrere Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug. Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 0283 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell