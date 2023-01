Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ilmenau (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, den 05.01.2023, gegen 15.55 Uhr. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem VW die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Weimarer Straße. An der Kreuzung An der Schloßmauer hatte sie die Absicht, geradeaus zu fahren und musste verkehrsbedingt halten. Die unbekannte Fahrerin eines weißen Pkw fuhr auf. Danach bog diese mit ihrem Fahrzeug nach links in die Straße An der Schloßmauer und verließ die Unfallstelle, ohne sich zu erkennen zu geben. Es handelte sich vermutlich um eine weibliche Person. In dem weißen Pkw befand sich noch ein Kind. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu der Verursacherin machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0004726/2023 entgegengenommen. (ah)

