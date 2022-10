Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Angeblicher Wolf in Westerstede war entlaufener Hund +++

Oldenburg (ots)

Kein Wolf in Westerstede: Bei dem am Sonntag beobachteten angeblichen Wolf handelte es sich offenbar um einen Tschechoslowakischen Wolfhund.

Das Tier war am Sonntagvormittag im Westersteder Stadtgebiet gesehen worden. Mehrere Passanten hatten sich anschließend bei der Polizei gemeldet und eine angebliche Wolfssichtung angezeigt. Die Beamten konnten inzwischen ermitteln, dass die einjährige Hündin "Tonka" am Vormittag in Westerstede entlaufen war und aufgrund ihres Aussehens fälschlicherweise für einen Wolf gehalten wurde. Tonka ist inzwischen wieder bei ihrer Halterin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell