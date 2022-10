Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ermittlungserfolg nach Raubüberfällen in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Wochen haben sich im Oldenburger Stadtgebiet drei Raubüberfälle ereignet, bei denen die Polizei nun einen Ermittlungserfolg vermelden kann. Die Fahnder konnten drei Jugendliche identifizieren, die im Verdacht stehen, an den Taten beteiligt gewesen zu sein.

Zum ersten der drei Überfälle kam es am 1. Oktober 2022 um 21.50 Uhr. Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann betrat den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Edewechter Landstraße, bedrohte dort die Kassiererin und erbeutete Bargeld und Tabakwaren. Wenige Tage später, am 5. Oktober 2022, ereignete sich an der Tankstelle am Oldenburger Westkreuz ein weiterer Raub. Kurz nach Mitternacht zwangen drei Täter eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Schließlich kam es in einem Kiosk an der Eichenstraße zum dritten Raubüberfall: Am 14. Oktober 2022 drangen zwei Männer durch einen Hintereingang in den Verkaufsraum ein und raubten Bargeld und Tabakwaren. Vor ihrer Flucht schoss einer der Täter offenbar mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Anschließend kam es zu einem Gerangel mit einem Kiosk-Mitarbeiter, der dabei leicht verletzt wurde. Die Pressemitteilungen zu den genannten Taten wurden von der Oldenburger Polizei unter den folgenden Links veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5336403

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5336846

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5346100

Im Rahmen der Ermittlungen zu den genannten Verbrechen hat die Polizei nach einem Zeugenhinweis nun drei Tatverdächtige identifizieren können. Dabei handelt es sich um zwei 15- jährige Jugendliche aus Oldenburg sowie einen 15-Jährigen aus dem Landkreis Oldenburg. Gegen die beiden Oldenburger Tatverdächtigen erließ ein Richter am vergangenen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Sie befinden sich inzwischen in einer JVA. Die Tatbeteiligung des dritten Verdächtigen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell