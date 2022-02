Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll und Staatsanwaltschaft zerschlagen Schwarzarbeits-Netzwerk bei Bauunternehmen in der Region

Aachen (ots)

Mehr als 240 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, unterstützt durch Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg und der Steuerfahndung Aachen, haben heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen in einem wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreu-ens von Arbeitsentgelt, der Lohnsteuerhinterziehung sowie des Betruges zu Lasten der SOKA Bau geführten Verfahren insgesamt 32 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Der Schwerpunkt der Razzia lag dabei im Raum Heinsberg. Daneben wurden auch Objekte in Düsseldorf, Dortmund und im Ruhrgebiet durchsucht.

Den mindestens 15 Beschuldigten wird zur Last gelegt, im Bereich des Baugewerbes in ein betrügerisches Firmengeflecht verstrickt zu sein, in dem Arbeitnehmer aus Albanien angeworben, mit Schwarzgeld entlohnt und auf Baustellen in Deutschland eingesetzt werden. Der Gesamtschaden der veruntreuten Sozialversicherungsbeiträge und der hinterzogenen Lohnsteuer sowie der vorenthaltenen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes (SOKA BAU) liegt im Millionenbereich.

Die Beschuldigten sollen die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse ihrer Arbeiter durch vorgetäuschte Nachunternehmerleistungen in einem Netzwerk von Scheinfirmen verschleiert haben. Durch diese - als sogenannter "Kettenbetrug" den Behörden schon länger bekannte - Methode bildeten sie immer neue und immer variantenreichere Subunternehmerketten, die nur mit einem erheblichen Ermittlungsaufwand durchleuchtet werden konnten. Hierzu ist beim Hauptzollamt Aachen eine spezielle zwölfköpfige Organisationseinheit für die Bekämpfung der organisierten Formen der Schwarzarbeit eingesetzt, die monatelang verdeckte Ermittlungen durchführte.

Gegen drei Angehörige einer Familie und einer weiteren Beschuldigten wurden zeitgleich mit den Durchsuchungsmaßnahmen Haftbefehle vollstreckt. Die Tatverdächtigen werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Zudem wurde ein richterlicher Vermögensarrest im einstelligen Millionenbereich vollstreckt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aachen dauern an, für die Beamten des Hauptzollamtes Aachen - Finanzkontrolle Schwarzarbeit - schließen sich nun umfangreiche Auswertungen an.

