Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Ausweis in Sicherheitskontrolle vergessen - Festnahme, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr wollte ein 30-jähriger polnischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Danzig fliegen. Er ging durch die Luftsicherheitskontrolle, vergaß dort jedoch seinen Personalausweis. Die Bundespolizei nahm sich der Fundsache an und veranlasste einen Ausruf. Wenig später kam der Mann erleichtert zu den Beamten und wollte sein Dokument entgegennehmen. Dafür war jedoch erst einmal eine Zahlung fällig. Grund: Vor Herausgabe des Dokuments an den Besitzer machten die Beamten der Bundespolizei noch eine Fahndungsabfrage. Dabei kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg seit Dezember 2021 per Haftbefehl wegen Diebstahls nach dem Mann sucht. Er hatte 30 Tagessätze zu jeweils 8 Euro zu zahlen. Da er davon jedoch erst eine Zahlung geleistet hatte, waren alternativ noch 29 Ersatzfreiheitsstrafe offen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 82 Euro. Der Mann entschied sich, seiner Zahlungspflicht nachzukommen, zahlte die 314 Euro und konnte anschließend weiterreisen. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell