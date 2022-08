Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Vermeintlich vermisstes Kind im Wasser konnte wohlbehalten aufgefunden werden

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Mittwoch, den 24. August 2022, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 17:07 Uhr mit dem Stichwort "Technische Hilfe - Menschenleben in Gefahr, Person/Kind im Wasser" alarmiert. Neben der Feuerwehr machten sich auch Rettungsdienst, Notarzt sowie die Taucher-Gruppe der Feuerwehr Lemgo unverzüglich auf den Weg zu der gemeldeten Einsatzstelle. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Polizei bereits vor Ort. Vermisst wurde ein 5-jähriger Junge. Direkt an die Lokalität grenzt ein großer Teich. Die Befürchtung und Vermutung bestand nun darin, dass das Kind in den Teich gefallen war. Somit war ein Ertrinkungsunfall nicht ausgeschlossen, da auf der Wasseroberfläche kein Kind sichtbar war. Unmittelbar nach Eintreffen rüsteten sich die Kameraden entsprechend aus. Zudem wurde das Schnell-Einsatz-Boot in Stellung gebracht. Die Wasseroberfläche wurde entsprechend abgesucht. Bereits wenige Minuten nach Suchbeginn kam die Vermutung, dass das Kind "nur" in den Wald gelaufen sei. Bis zur endgültigen Bestätigung wurde die Suche im Gewässer fortgesetzt. Letztendlich bestätigte sich glücklicherweise die Vermutung, und das Kind konnte wohlbehalten im Wald angetroffen werden. Daraufhin wurden die Maßnahmen seitens der Feuerwehr zurückgenommen. Das Kind wurde vor Ort noch durch den anwesenden Rettungsdienst sowie Notarzt untersucht. In gesundem und munterem Zustand konnte es an den Vater übergeben werden. Zu diesem Einsatz rückte die Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen, ein Rüstwagen, der Einsatzleitwagen, zwei Mannschaftstransportfahrzeugen sowie dem Kommandowagen aus. Parallel erfolgte die Alarmierung der Taucher- Gruppe der Feuerwehr Lemgo. Diese konnte den Einsatz noch auf der Anfahrt befindlich abbrechen. Zusätzlich befanden sich ein Rettungswagen sowie der Notarzt und die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg, übermittelt durch news aktuell