Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (06.07.2022), gegen 10 Uhr, stürzte eine 79-jährige Fahrradfahrerin in der Kärtnerstraße, als sie an einer roten Ampel anhalten wollte. Die Frau fiel auf den Hinterkopf und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Oft erleiden Fahrradfahrer bei einem Sturz auf den Kopf schwere Verletzungen. Viele schwere Hirnverletzungen könnten sich durch das Tragen eines Fahrradhelms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de .

