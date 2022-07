POL-PPRP: Mitarbeiterin in Krankenhaus bespuckt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (06.07.2022), gegen 12:10 Uhr, wurde ein 2-jähriger Junge im Erfurter Ring angefahren. Das Kind lief vor das Auto einer 40-jährigen Autofahrerin, welche trotz starkem Bremsen, einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Das Kind erlitt durch den Unfall vermutlich leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

