Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Edingen-Neckarhausen (ots)

In der Zeit von 9 Uhr bis 14.30 Uhr am Donnerstag entwendete ein oder mehrere bislang Unbekannte ein mehrfach abgeschlossenes E-Bike in der Hauptstraße. Das weinrote Fahrrad der Marke Spezialized wurde von seinem Besitzer auf einem Parkplatz mit zwei Schlössern verschlossen abgestellt. Offenbar trennten die Täter die Sicherungen mit einem Trennschleifer auf und entwendeten anschließend das Fahrrad im Wert von mehr als 3.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06203 892029 an die Ermittler des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell