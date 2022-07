Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (06.07.2022), gegen 18:30 Uhr, wurde ein 19-Jähriger in der Dürkheimer Straße von einem Unbekannten geschlagen. Der 19-Jährige ist an einem Fußgänger vorbeigelaufen, als dieser ihn am Arm packte und ins Gesicht schlug. Der Heranwachsende erlitt leichte Verletzungen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m - 1,75 m groß, sonnengebräunte Haut, grauer Kinnbart, trug weiße kurze Arbeitskleidung (Shorts und T-Shirt) und eine Baseball-Kappe.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

