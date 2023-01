Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtsfehler führt zu einer leichtverletzten Person

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in der Bahnhofstraße wurde eine 19-Jährige leicht verletzt. Eine 35-jährige Fahrerin eines Pkw Ford hatte beim Verlassen eines Tankstellengeländes die Vorfahrt der von links kommenden Geschädigten missachtet. Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Hierbei wurde die 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Smart leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Gegen die Fahrerin des Pkw Ford wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ad)

