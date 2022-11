POL-HI: Diebstahl von Katalysatoren

Hildesheim (ots) - Lamspringe/ Netze (web) - Am gestrigen Samstag, gegen 15:45 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei in Bad Salzdetfurth den 57jährigen Führer eines Mofas in der Ortsdurchfahrt von Netze. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mofafahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann aus der Gem. Lamspringe pustete einen Wert von knapp unter 0,8 Promille. Um ...

