Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss erwischt

Hildesheim (ots)

Lamspringe/ Netze (web) - Am gestrigen Samstag, gegen 15:45 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei in Bad Salzdetfurth den 57jährigen Führer eines Mofas in der Ortsdurchfahrt von Netze.

Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mofafahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann aus der Gem. Lamspringe pustete einen Wert von knapp unter 0,8 Promille.

Um das Ganze beweiskräftig zu dokumentieren musste der Lamspringer sein Zweirad abstellen und die Beamten mit zur Wache begleiten. Nach Abschluss der pol. Maßnahmen konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen den 57jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet eine empfindliche Geldbuße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell