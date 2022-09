Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Hochwertige E-Bikes sowie Zubehör weiterhin beliebt bei Dieben

Wismar (ots)

Innerhalb der zurückliegenden Tage (13. September bis 23. September) entwendeten unbekannte Täter insgesamt acht E-Bikes sowie Zubehör im Landkreis Nordwestmecklenburg und verursachten so einen Schaden von über 25.000 Euro.

Daher rät die Polizei sowohl an öffentlichen Plätzen als auch auf dem Grundstück und im Gemeinschaftskeller abgestellte E-Bikes stets gut zu sichern.

So wurden bereits am Mittag des 13. September zwei im Wald (Rohlsdorfer Tannen bei Gagzow) abgestellte E-Bikes der Marke BBF entwendet. Der oder die unbekannten Täter nutzten die Gelegenheit, als die Eigentümer der aneinander angeschlossenen Fahrräder für lediglich eine halbe Stunde im Wald unterwegs waren.

In der Nacht zum 15. September wurden in der Stockholmer Straße in Wismar zwei hochwertige E-Bikes, die auf einem Fahrradgepäckträger befestigt waren, gestohlen. In diesem Fall waren die Bordcomputer sowie die Akkus abmontiert und befanden sich richtigerweise nicht mehr am Rad.

Vom Hinterhof eines Hauses in der Wismarer Dahlmannstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zum 20. September zwei dort zum Laden abgestellte, angeschlossene E-Bikes.

In derselben Nacht entwendeten Unbekannte von einem Privatgelände in der Ostseeallee in Boltenhagen ein angeschlossenes E-Bike. Zubehörteile, hier zwei Fahrradcomputer und ein Akku, wurden im Fritz-Reuter-Weg und in der Kastanienallee entwendet.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahl aufgenommen und gibt Tipps, wie das Rad möglichst effektiv vor Diebstahl geschützt werden kann.

Besitzern von E-Bikes sowie hochwertigen Fahrrädern wird dringend empfohlen, hochwertige Schlösser aus speziellem Stahl und mit hochwertigen Schließzylindern zu verwenden. Versicherer fordern unter Umständen Mindeststandards bei den Fahrradsicherungen ein.

Das Rad sollte möglichst an Rahmen sowie Vorder- und Hinterrad an festen Gegenständen angeschlossen werden. Auf diese Weise hätten Diebe mehr Arbeit und benötigten mehr Zeit zum Aufbrechen der Schlösser und können die Räder nicht einfach wegtragen.

E-Bikes und hochwertige Fahrräder sollten nach Möglichkeit über Nacht nicht vor der Haustür oder auf Fahrradträgern am Fahrzeug verbleiben, sondern in abgeschlossenen Räumen abgestellt werden. Auch hierbei empfiehlt sich, das Rad zusätzlich mit einem Fahrradschloss an einem festen Gegenstand oder anderen Fahrrad zu sichern. Auch der Akku sowie andere wertvolle Zubehörteile von Elektrorädern sollten mit einem guten Schloss gesichert werden, da die rädereigenen Schlösser häufig nicht ausreichend schützen.

Zusätzlich kann ein versteckter Sender am Rad angebracht werden, ein so genannter GPS-Tracker. Dieser übermittelt laufend den aktuellen Standort des Rades. Wird das abgestellte Rad bewegt, sendet der Tracker per SMS einen Alarm auf das Mobiltelefon des Radbesitzers.

Für eine Identifizierung sind alle Fahrraddaten, z. B. die Rahmen- bzw. Codiernummer, wichtig. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Viele Händler stellen beim Fahrradkauf einen Fahrradpass mit der individuellen Rahmennummer aus.

Auch die Verwendung einer Fahrradpass-App zur Speicherung der Fahrraddaten kann hilfreich sein. Mehr hierzu unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-ti pps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/fahrradpass-app/ .

Tipps für eine gute Fahrradsicherung finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern/ sowie https://www.adfc.de/artikel/fahrradschloss-typen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der jeweiligen örtlichen Polizei, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell