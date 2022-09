POL-BO: Geldautomatensprengung in Witten: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Ein 73-jähriger Bochumer ist bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt worden. Der Senior war am gestrigen 22. September, gegen 15.30 Uhr, mit einem Tretroller auf der Dr.-C.-Otto-Straße in Richtung Dahlhausen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 44 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren ...

