POL-BO: Schwerpunktkontrolle in Bochum: Polizei und Ordnungspartner gehen gegen Verkehrssünder vor

Herne (ots) - Die Polizei ermittelt wegen eines Schamverletzers, der am Mittwochabend, 21. September, in Wanne-Eickel gesehen wurde. Zeugen berichteten, der Unbekannte habe gegen 18 Uhr im Bereich der Gelsenkirchener Straße 188 sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. So wird der Mann beschrieben: 20-25 Jahre alt, 170-180 cm groß, hellbraune Haare. Er trug eine Brille, eine schwarze Jogginghose, einen dunklen Pullover ...

