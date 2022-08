Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 16. Gesundheitstag - Polizei informiert zum Thema Call-Center-Betrug

Bild-Infos

Download

Daun (ots)

Unter dem Motto "Daun verbindet" findet am Sonntag, den 4. September 2022, der 16. Dauner Gesundheitstag im Gäste- und Veranstaltungszentrum FORUM DAUN statt.

Ab 11 Uhr laden Thomas Scheppe, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun, sowie Stadtbürgermeister Friedhelm Mader Interessierte zu einem vielfältigen Mitmachprogramm rund um das Thema Gesundheit und Sicherheit ein.

Als Teil dieser "Dauner Verbundenheit" wird sich auch das Polizeipräsidium Trier an der Veranstaltung beteiligen. Mitarbeitende des Polizeilichen Beratungszentrums informieren ab 14 Uhr, wie Sie sich vor dem sogenannten Call-Center-Betrug (CCB) schützen können.

Mit Schockanrufen über vermeintlich schwere Unfälle und Festnahmen Angehöriger, als angebliche Enkel (Enkeltrick), nahe Verwandte, falsche Polizeibeamte, bevorstehende Einbrüche, gefälschte WhatsApp-Nachrichten und unter vielen anderen Legenden versuchen organisierte Betrügerbanden meist ältere Menschen um ihr Geld zu bringen.

Dabei sitzen die Haupttäter in der Regel in Callcentern im Ausland und nehmen von dort aus tausendfach und wahllos Kontakt zu Menschen in ganz Deutschland auf. Auch wenn die Masche schon weithin bekannt ist, fallen immer wieder Opfer auf die professionell agierenden Täter herein.

Durch Beratung, vielfältige Präventionsbemühungen und spezialisierte Ermittlungen versucht die Polizei, potentielle Opfer zu schützen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Weitere Informationen zum CCB finden Sie hier: http://s.rlp.de/betuppen

Die Programminhalte des 16. Dauner Gesundheitstags finden Sie unter https://www.forum-daun.de/veranstaltung/dauner-gesundheitstag-2022

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell