POL-PPTR: Nach schwerem Raub auf Autobahntankstelle fahndet die Polizei nach unbekanntem Täter

Trier (ots) - Bislang Unbekannte versuchten am Donnerstag, dem 11. August, zwischen 16:45 und 17 Uhr in zwei Häuser in der Trierer Franz-Ludwig-Straße einzubrechen und entwendeten Gegenstände aus einem unverschlossenen PKW. Eine Zeugin, die den versuchten Einbruch in ihr Haus erst am Folgetag bemerkte, beobachtete zwischen 16:45 und 17 Uhr am 11. August eine Person, ...

