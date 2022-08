Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchte Einbrüche und Diebstahl in Trier - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Bislang Unbekannte versuchten am Donnerstag, dem 11. August, zwischen 16:45 und 17 Uhr in zwei Häuser in der Trierer Franz-Ludwig-Straße einzubrechen und entwendeten Gegenstände aus einem unverschlossenen PKW.

Eine Zeugin, die den versuchten Einbruch in ihr Haus erst am Folgetag bemerkte, beobachtete zwischen 16:45 und 17 Uhr am 11. August eine Person, die an dem genannten unverschlossenen PKW den Kofferraum öffnete.

Sie beschreibt diese Person wie folgt:

- Ca. 30 Jahre alt - Schlanke Statur - Weißes T-Shirt - Blaue Jeanshose - Dunkle Basecap - unterwegs in einem dunkelgrauen Mountainbike - hat geraucht

Im Gleichen Zeitraum versuchten bislang Unbekannte das Garagentor eines nahegelegenen Hauses aufzuhebeln, konnten dieses jedoch nicht öffnen.

Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe der drei Taten gehen die Ermittler derzeit von einem Tatzusammenhang aus und bitten um Hinweise zu der Beschriebenen Person. Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell