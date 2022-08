Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitfahndung nach Diebstahl und anschließender Verwertungstat

Konz (ots)

Die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendeten am Freitag, dem 8. Juli, zwischen 19 und 20:30 Uhr, in einem Supermarkt in Konz die Geldbörse der Geschädigten, die sich kurzfristig unbeaufsichtigt in einem Rucksack im Einkaufswagen befand.

Anschließend wurden durch die Tatverdächtigen mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte mehrere Geldabbuchungen bzw. versuchte Geldabbuchungen an Geldautomaten in Konz, Trier und Echternach getätigt. Die Täter nutzen die entwendete Karte außerdem in einem Bekleidungsgeschäft in Konz.

Der männliche Tatverdächtige wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

Scheinbares Alter ca. 70 Jahre, graues volles Haar, schlanke Figur, geschätzt ca. 1,80 m groß Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen?

Hinweise werden erbeten, an die Polizeiinspektion Saarburg unter 06581/91550. Weitere Informationen und Lichtbilder unter: https://s.rlp.de/qpCBe

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell