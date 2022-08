POL-PPTR: Polizei zieht positive Bilanz der Regionalligapartie zwischen der Eintracht Trier und dem SSV Ulm

Schleich (ots) - In der Nacht von Freitag, den 29. Juli auf Samstag, den 30. Juli, zwischen 1 und 6:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Räumlichkeiten eines Hotels in Schleich ein. Der oder die Täter gelangten durch die unverschlossene Eingangstür in das Hotel in der Moselweinstraße und hebelten Türen im Inneren des Gebäudes auf. Dadurch gelangten sie in Büro- und Gasträume, aus denen sie Bargeld und ...

