POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Einbruchdiebstahl; Vandalismus an Julius-Springer-Schule, Zeugenaufruf.

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am gestrigen Montag, morgens zum Schulbeginn, stellte ein Verantwortlicher der Julius-Springer-Schule in der Mark-Twain-Straße zunächst zahlreiche sinnlose Beschädigungen am Hintereingang der Schule fest.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen zerschlugen in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 7:20 Uhr, bislang unbekannte Täter zahlreiche Glasflaschen und rissen den Blitzableiter aus der Hauswand. Der fest verankerte Fahrradständer wurde ebenfalls auf purer Zerstörungswut aus dem Boden gerissen und unbrauchbar gemacht.

Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Außer dem Vandalismus im Außenbereich verschafften sich die Täter noch über ein Stahl-Fenstergitter, das sie aus der Wand gerissen hatten, Zutritt zu dem Baustellenbereich. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten sie dann noch zwei Stemmhämmer.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefonnummer 06221.34180 in Verbindung zu setzen.

