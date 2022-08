Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Festnahme nach Brandstiftungen

Konz/Trier (ots)

Nach den Wald- und Flächenbränden in Niedermennig und Krettnach am Sonntag, dem 21. August, nahmen Ermittler der Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen fest.

Am Sonntagnachmittag, gegen 13 Uhr kam es zunächst zu einem Flächenbrand an der B268 im Bereich Niedermennig, der zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Gegen 17:18 Uhr wurden gleich vier Flächenbrände im nahegelegenen Krettnach gemeldet. Die dort eingesetzten Kräfte bemerkten hierbei einen weiteren Brand im Wald oberhalb der Ortslage Niedermennig. Anschließend brannte eine Fläche am Ortsrand von Krettnach.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen und Zeugenbefragungen führten zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Der 37-Jährige konnte im Rahmen der durchgeführten Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Montag, 22. August, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte ist bereits in der Vergangenheit wegen Brandstiftung in Erscheinung getreten. Ob Tatzusammenhänge zu vorherigen Flächen- und Waldbränden bestehen, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell