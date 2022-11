Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheit im Verkehr

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Hildesheim (ots)

Harsum (TK) Am Samstag, 12.11.2022, gegen 03.50 Uhr, wurde ein 36-jähriger Harsumer mit seinem PKW VW im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Harsum angehalten und überprüft. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 36-Jährigen fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem 36-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass für den PKW VW kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr besteht. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

