POL-HI: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bereits zwischen Montagabend, 07.11.2022, 19:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 09.11.2022, 15:00 Uhr drang zumindest ein unbekannter Täter in eine Heilpraktiker-Praxis in der Straße An der Pauluskirche in Himmelsthür ein und entwendete Bargeld. Bisherigen Ermittlungen zufolge erklomm der Eindringling am Tatort zunächst ein Flachdach, wo er ein Fenster der Praxis gewaltsam öffnete. ...

