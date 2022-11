Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Heilpraktiker-Praxis ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits zwischen Montagabend, 07.11.2022, 19:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 09.11.2022, 15:00 Uhr drang zumindest ein unbekannter Täter in eine Heilpraktiker-Praxis in der Straße An der Pauluskirche in Himmelsthür ein und entwendete Bargeld.

Bisherigen Ermittlungen zufolge erklomm der Eindringling am Tatort zunächst ein Flachdach, wo er ein Fenster der Praxis gewaltsam öffnete. Anschließend durchsuchte er das Objekt, wobei ihm ein niedriger zweistelliger Geldbetrag in die Hände fiel.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

