Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeikommissariat Elze - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

31008 Elze OT Mehle, Altenbekener Straße, Mittwoch, 08.11.2022 17:00 - 22:15 Uhr

(beh) Der bislang unbekannte Führer eines bislang ebenfalls unbekannten Fahrzeuges befuhr die Altenbekener Straße in Mehle mit Fahrtrichtung Alfelder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache touchiert er den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten PKW der Geschädigten an der zur Straße gewandten Fahrzeugseite. Nach dem Unfall entfernt sich der Fahrer des Fahrzeuges unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu dieser Unfallflucht sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell