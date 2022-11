POL-HI: Autoaufbrüche - Polizei appelliert: Keine Wertgegenstände in Fahrzeugen liegenlassen!

Hildesheim (ots) - Elze (pie). Am Dienstag (08.11.2022) kam es gegen 04:00 Uhr in der Stettiner Straße in 31008 Elze zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Ein bislang unbekannter Täter entzündete Dekoartikel, welche sich vor der Haustür eines Einfamilienhauses befanden. Zeugen, die Angabe zur Tat oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer ...

mehr