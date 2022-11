Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN (dei) Eigentümerfeststellung

Hildesheim (ots)

Am 21.10.2022 wurde Am Schillerplatz in 31084 Freden am Bahnhof durch die Polizei Alfeld ein Herrenfahrrad sichergestellt. Bei dem Fahrrad der Marke Tecnobike; Typ Carvino handelt es sich vermutlich um Diebesgut. Hinweise bezüglich des Eigentümers bitte an die Polizeistation Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell