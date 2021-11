Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Samstag 13.11.2021 im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Bruchstraße. Alle Zimmer und Schränke des Hauses wurde nach Wertsachen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde muss noch ermittelt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell