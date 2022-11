Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Ottbergen

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/ SCHELLERTEN (bla).

Am Donnerstag, zwischen 07:00 Uhr und 07:20 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter mit seinem Kraftfahrzeug den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Geländewagen beschädigt. Die Tat hat sich auf der Wöhler Straße in Richtung Wöhle, in Ottbergen ereignet. Der Täter ist dabei den Pflichten eines Verkehrsunfallverursachers nicht nachgekommen und hat sich vom Unfallort unerlaubt entfernt.

Die Beschädigung des linken Außenspiegels wird auf ca. 300.-EUR geschätzt.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Tat melden sie sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

