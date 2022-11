Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeikommissariat Elze - Einbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

31028 Gronau (Leine), Kiesteich Wallenstedt, Dienstag, 08.11.2022 20:30 Uhr - Donnerstag 10.11.2022 08:50 Uhr

(beh) In der Zeit von Dienstag, 08.11.2022 um 20:30 Uhr bis zum heutigen Donnerstag um 08:50 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Lagercontainer am Kiesteich Wallenstedt ein. In diesem Zusammenhang wurde die ordnungsgemäß gesicherte Tür des Containers stark beschädigt. Welche Gegenstände entwendet wurden ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu diesem Einbruchdiebstahl sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell