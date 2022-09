POL-MK: Einbruch in Firmenhalle

Altena (ots) - Alle vier Reifen eines Ford Explorer, der zwischen Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 05:20 Uhr am Gottmecker Weg geparkt stand, wurden durch einen unbekannte Täter zerstochen. Der Halter stellten die platten Reifen am Morgen fest. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

mehr