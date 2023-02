Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Aschenbergstraße kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (08.02.) zwischen 10 Uhr und 12.15 Uhr. Ein 68-Jähriger stellte nach seiner Rückkehr fest, dass diverse Schränke durch Unbekannte durchwühlt wurden. Zudem fehlte Schmuck - weitere Angaben zu möglichem Diebesgut konnte der Mann noch nicht machen. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

