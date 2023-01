Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Grauer Mazda beschädigt worden

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (04. Januar 2023) gegen 18:50 Uhr kam es in Emmerich auf dem Schafsweg in Fahrtrichtung Berlinerstraße, zu einer Unfallflucht. Die 64-jährige Fahrerin eines grauen Mazda 3 beabsichtigte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw zu überholen. Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung kam Ihr zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Als sich die Fahrzeuge auf derselben Höhe befanden, soll es zu einem lauten Knall gekommen sein. Die Frau aus Emmerich stoppte Ihr Fahrzeug, konnte außer einem an geklappten linken Außenspiegel, aber keine Beschädigungen an Ihrem Fahrzeug feststellen. Die Frau setzte dementsprechend Ihre Fahrt fort und konnte erst wenig später, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, Schäden an Ihrem Fahrzeug ausmachen. Bei dem grauen Mazda 3 wurde die rechte Fahrzeugseite komplett verkratzt und zudem leicht eingedrückt.

Die Polizei sucht Zeugen zudem beschriebenen Sachverhalt und bittet um Hinweise an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell