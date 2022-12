Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Soest (ots)

Am Mittwoch kam es um 16.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Friedrichstraße. Eine Zeugin beobachtete ein Wohnmobil, das vom Grimmelshausenweg in die Friedrichstraße einbog und mit dem Heck einen grauen, am Fahrbahnrand parkenden Seat touchierte. Anschließend setzte der Fahrer des schwarz-weißen Wohnmobils seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

