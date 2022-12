Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ein Jahr "Kurve kriegen" - Einladung an Medienvertreter

Soest (ots)

Die Kreispolizeibehörde Soest lädt alle interessierten Medienvertreter herzlich zur Jubiläumsfeier der Initiative "Kurve kriegen" ein. Das einjährige Bestehen der Initiative wird am Montag, 5. Dezember, um 15.30 Uhr, im Beisein der Landrätin Frau Eva Irrgang, des Abteilungsleiters der Polizei, Herrn Polizeidirektor Thomas Link, sowie Vertretern des Innenministeriums und den Jugendämtern des Kreises Soest, im großen Sitzungssaal im Kreishaus, Hoher Weg 1-3, in Soest, gefeiert. Bei "Kurve kriegen" geht es darum, kriminalitätsgefährdete Kinder aber auch Jugendliche im Alter von 8 - 18 Jahren wieder in die richtige Bahn zu lenken, ihnen also zu helfen, die "Kurve zu kriegen". Hierzu arbeiten polizeiliche Ansprechpartner direkt mit pädagogischen Fachkräften zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link: https://www.kurvekriegen.nrw.de (dk)

