POL-SO: Bezirksdienstbeamter im Ruhestand

Polizeihauptkommissar Frank Schwedler wurde am Mittwoch in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In einer kleinen Feierstunde würdigte Polizeidirektor Thomas Link die über 43 Dienstjahre des scheidenden Polizeibeamten. Nach seiner Ausbildung war Schwedler bei verschiedenen Einsatzhundertschaften im Dienst. Dazu machte er Station in Wuppertal, Essen und Köln. Seit 1985 war sein Dienstort durchgehend die Polizeiwache in Werl. Der zweifache Familienvater hat in Zukunft mehr Zeit für seine Enkelkinder. Außerdem möchte der in Arnsberg lebende Neu-Pensionär viel Zeit beim Wandern und auf Reisen verbringen. Vorgesetzte und Kollegen verabschiedeten Schwedler mit guten Wünschen für seinen neuen Lebensabschnitt. (lü)

