Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter löst Schrauben an E-Scooter

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter löste Schrauben an einem in Sindelfingen mietbaren E-Scooter, wodurch der Fahrer und seine Mitfahrerin stürzten. Ein 18-Jähriger war am Dienstag gegen 18:45 Uhr mit dem elektrobetriebenen Roller in der Rudolf-Harbig-Straße in Richtung der Konrad-Adenauer-Straße in Sindelfingen unterwegs, als sich der Lenker vom Fahrgestell löste. Seine 19-jährige Begleiterin fuhr hinter ihm stehend auf dem Scooter mit. Beide wurden durch den Sturz leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch behandelt. Da die fehlenden Schrauben weder an der Unfallstelle noch in der näheren Umgebung aufgefunden werden konnten, wird derzeit davon ausgegangen, dass ein unbekannter Täter diese im Vorfeld entfernte oder zumindest lockerte.

Auf einem E-Scooter darf darüber hinaus nur eine Person fahren. Das Fahren von mehreren Personen ist untersagt.

Das Polizeirevier Sindenfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges in der Rosenstraße im Bereich des Floschenstadions beobachtet haben, da die Fahrt dort begonnen hatte.

