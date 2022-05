Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Diebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 23.30 Uhr und Mittwoch 11.10 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter einen in der Kullenstraße in Korntal abgestellten Opel gewaltsam. Um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen, hebelten die Täter die Beifahrertür auf. Anschließend entwendeten sie einen kleineren Bargeldbetrag, der sich in dem Opel befand. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Unweit der Kullenstraße dürften dieselben Täter ein zweites Mal zugeschlagen haben. Ein Peugeot, der in der Tiefgarage des Rathauses stand, wurde auf unbekannte Weise geöffnet. Auch aus diesem Fahrzeug stahlen die Täter einen kleinen Bargeldbetrag. Eine dritte Tat, die sich in der Wilhelm-Götz-Straße ereignete, könnte ebenfalls in Zusammenhang stehen. Aus einem Mercedes, der in einer vermutlich unverschlossenen Garage stand, stahlen die Diebe wieder Kleingeld, das im Fahrzeug lag. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 839909-0 beim Polizeiposten Korntal-Münchingen zu melden.

