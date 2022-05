Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Neckarweihingen: Unfallflucht in der Max-Eyth-Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Mittwoch zwischen 09:40 Uhr und 10:50 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Max-Eyth-Straße in Neckarweihingen geparkten Mercedes beschädigte und sich anschließend aus dem Staub machte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werde gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

