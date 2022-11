POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots) - Am 26. November kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Glaseweg, cirka 200 Meter nach der Einmündung zur Straße Am Rott. Ein 42-jähriger Mann aus Erwitte fuhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Erwitte. In einer Linkskurve in Höhe der Unfallstelle, kam dem 42-Jährigen ein Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Aufgrund der starken Blendung durch das Fernlicht, konnte der Erwitter ...

