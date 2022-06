Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Schmorda (ots)

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Opel die Landstraße zwischen Moxa und Wernburg. Beim Linksabbiegen am Abzweig nach Schmorda übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 52-jährigen mit seinem Mofa. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Mofa-Fahrer verletzte sich hierbei schwer und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

