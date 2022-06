Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Familie als Zeugen gesucht!

Saalfeld (ots)

Bereits am 13.06.2022 gegen 17:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer vermutlich mit einem roten Citroen einen schwarzen VW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Finkenweg in Saalfeld/Gorndorf geparkt war. Danach machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Eine 3-köpfige Familie beobachtete den Vorfall und informierte eine Verkäuferin des Supermarktes. Diese wiederum konnte den Fahrer des VW ausfindig machen und ihn in Kenntnis setzen. Die Familie sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

