LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle auf Grund von Bürgerbeschwerden

Gräfenthal (ots) - Am Dienstag gegen 10:00 Uhr befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Skoda die Probstzellaer Straße in Gräfenthal. Am Abzweig zum Sportplatz bog die Fahrerin nach links ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Moped-Fahrer und stießen mit diesem zusammen. Der 16-jährige stürzte mit seiner Simson und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

mehr