Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigte Mädchen gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstag gegen 8:50 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein dunkelhäutiger Mann zwei Mädchen am Busbahnhof in Bad Lobenstein sexuell belästigte und sich provokativ an sein Geschlechtsteil fasste. Die Beamten hielten vor Ort Rücksprache mit der Zeugin und stellten kurze Zeit später einen Verdächtigen. Die beiden Mädchen waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Zu Ermittlungszwecken werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

